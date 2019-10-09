الخرطوم (smc)

أكد د. عبدالعزيز عشر القيادي بالجبهة الثورية أن أبناء السودان هم من يحددون مكان التفاوض بالتشاور مع الأطراف المعنية بعملية السلام مبيناً أن ورشة الجبهة الثورية المنعقدة بأديس أبابا هذه الأيام تهدف إلى الوصول إلى رؤية موحدة لبدء التفاوض مع الحكومة الإنتقالية.

وقال عشر في تصريح لـ(smc) أن المشاورات مستمرة لتحديد مكان وأجندة التفاوض مبيناً أن لم يتم تحديد دولة بعينها حتى الآن لاستضافة المفاوضات مشيراً أن البحث جاري لإيجاد دور لدول الجوار الإقليمي للمساهمة في مساءلة الوساطة وإدارة المفاوضات خلال المرحلة القادمة.

وأكد عشر أن تحقيق السلام بالبلاد يأتي في مقدمة أولويات الجبهة الثورية لإعتبار السلام هو المدخل والباب الرئيس في تحقيق الاستقرار والأمن بالبلاد.