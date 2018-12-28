عبدالواحد يوجه ذراع حركته الطلابي (UPF) بمواصلة الشغب والتخريب

خاص(smc)

كشفت قيادات منشقة عن حركة عبدالواحد عن توجيه رئيس الحركة لذراعه الطلابى (UPF) بمواصلة عمليات الشغب والتخريب والعنف وبث الرعب في نفوس المواطنين.

وقال آدم إبراهيم القيادي المنشق من الحركة لـ(smc) إن الذراع الطلابى لحركة عبدالواحد نشط عقب الهزائم التي تعرض لها الجناح العسكري للحركة بالميدان، في تنفيذ مخطط أعد له سابقاً لإحداث الفوضى والشغب وإحراق الممتلكات العامة والخاصة وبث الرعب في نفوس الطلاب بالجامعات، والتحريض على العنف والخروج على الدولة، وذلك تنفيذاً لاجندة الحركة التى تنادى بالخروج على النظام والتخريب وإنتهاج العنف وتهديد الإستقرار العام.

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض على خلايا تتبع إحداهما لحركة المتمرد عبدالواحد محمد نور UPF تتكون من عدد 25 شخص بمنزل بسنار.