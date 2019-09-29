عبد العزيز عشر: المشاورات بشأن بدء التفاوض مع الحكومة مستمرة

الخرطوم (smc)

أكدت الجبهة الثورية أن المشاورات مستمرة بشأن بدء المفاوضات مع الحكومة، مبينةً بأنه لم يتم تحديد دولة محددة لإستضافة التفاوض.

وقال د. عبد العزيز عشر القيادي بالجبهة في تصريح لـ(smc) أن الترتيبات جارية لإيجاد دور لدول الجوار والمجتمع الدولي ودول الخليج في الوساطة وإدارة المفاوضات مع الحكومة خلال المرحلة القادمة، مبيناً أن إعلان جوبا حدد مواقيت معينة لبدء العملية التفاوضية، كاشفاً عن وجود لجان للتواصل مع الحكومة السودانية.

وأوضح عشر أنهم بدأوا خطوات أساسية في الوصول إلي تفاهمات حول تحقيق سلام حقيقي وشامل ينهي الحروب والنزاعات، وزاد قائلاً: (نحن جاهزون لبدء التفاوض وهنالك روح إيجابية من جميع الأطراف لتحقيق السلام بالبلاد).