رصد (smc)

وقعت عربسات اتفاقية ثلاثية مع شركة سوداسات (إحدي شركات مجموعة سوداتل( و شركةST Engineering iDirect للإرتقاء بمستوي خدمات الاتصال في السودان. ونقل مركز (smc) عن موقع (ستلايت تو داي) أن الاتفاقية تشمل إنشاء مركز (Newtec Dialog) الذي سيوفر خدمات الإنترنت في جميع أنحاء السودان على القمرالصناعي عربسات 6Aالذي يتضمن حمولة أربع حزم مركزة Ka-band، الذي أطلقته شركة) فالكون هيفي) في وقت سابق من هذا العام، وهي مخصصة لربط مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا. وذكر الموقع أن الصفقة توفر لشركة سوداسات إمكانية الوصول إلى الوظائف المتعددة الخدمات المملوكة لشركةST Engineering لقطاعات السوق مثل التنقل والإصلاح الخلوي والبث. وقال خالد أحيمر، مديرعام سوداسات: “يسعدنا أن نعمل مع كل من عربسات و شركة ST Engineering iDirect للإرتقاء بمستوي الاتصالات “، وأضاف حسب الموقع: “تعد شراكتنا مع الشركتين محورية في تمكيننا من تقديم الإستراتيجية التي نستخدمها في السوق، ونتطلع إلى نشرهذه الخدمات في السودان وخارجه وتوسيع نطاق خدماتنا في المستقبل، واستخدام إمكانية تعدد الخدمات لـ”Newtec Dialog “.