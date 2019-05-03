عضو لجنة الوساطة: تلقينا موافقة مبدئية على مقترح تشكيل مجلسين سيادي وأمني

قال عضو لجنة الوساطة بين المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، محجوب محمد صالح، إن المجلس أبدى موافقة مبدئية على مقترح اللجنة.

وأوضح عضو لجنة الوساطة لموقع (روسيا اليوم) أن المقترح ينص على تشكيل مجلسين، الأول مجلس سيادي رمزي يمثل رأس الدولة بأغلبية مدنية (7 مدنيين و 3 عسكريين)، والمجلس الثاني هو مجلس الأمن الوطني وهو المسؤول عن الأمن والدفاع والأغلبية فيه للعسكريين (7 عسكريين و3 مدنيين).

وأضاف أن لجنة الوساطة اجتمعت مع رئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبد الفتاح برهان، ونائبه الفريق أول حميدتي وطرح عليهما مشروع الخروج من الأزمة، مؤكدا أنه لمس موافقه مبدئية من قبل المجلس العسكري.

وقدمت لجنة الوساطة، أمس الخميس، مقترحات للمجلس العسكري، و”قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان، لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي.