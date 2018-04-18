عقودات لإنشاء (13) سد للمياه بولايات دارفور والبحر الأحمر والنيل الأزرق

الخرطوم (smc)

كشفت وحدة تنفيذ السدود بوزارة الموارد المائية والريّ والكهرباء عن توقيع عقودات لإنشاء عدد (13) سد موزعة علي ولايات دارفور والبحر الأحمر والنيل الأزرق .

وقال المهندس عمار علي مدير إدارة حصاد المياه بالوحدة في تصريح لـ(smc) أنه تم التوقيع علي تنفيذ (50) بئر بولايات دارفور بالتركيز علي مناطق العودة الطوعية للنازحين، مشيراً إلي أن المشروعات تهدف لتنمية المناطق الحدودية وتخفيف حدة النزاعات بين الرعاة والمزارعين داخل الحدود بجانب تخفيف النزاعات مع دول الجوار.

وكشف علي عن توقيع عقود لإنشاء (14) محطة لتنقية المياه بولايات الشمالية وسنار وكسلا والجزيرة والنيل الأبيض وجاري فرز العطاءات لانشاء محطات اخرى .