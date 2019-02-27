عمال الميناء الجنوبي يشرعون في دراسة عقد تشغيل محطة الحاويات

بورتسودان (smc)

اكدت النقابة الفرعية بهيئة الموانئ البحرية سعيها لضمان إنسياب العمل بالميناء الجنوبي وزيادة والإنتاج، مشيرة إلى جهود إستمرار العمل بالميناء حتى لا يؤثر سلباً على الاقتصاد القومي .

وكشف فؤاد عبد الهادى رئيس النقابة الفرعية للعمال بهيئة الموانى البحرية لـــ (smc) انهم بصدد دراسة العقد الذى تم ابرامة مع الشركة الفلبينية لتشغيل محطة الحاويات بالميناء الجنوبى لابداء راى النقابة حوله خلال فترة الشهر التى تم اقرارها من قبل اللجنة العليا التي كونتها رئاسة الجمهورية للجهات ذات الصلة بقضية تشغيل محطة الحاويات لتوضيح رؤية العاملين بالهيئة، مشيراً الى انهم بصدد عقد لقاءات مع العاملين للتشاور والتفاكر وتمليك المعلومات حول ما تم مناقشته مع اللجنة العليا لأجل الخروج برؤية ما يطالب به العاملين.

واكد عبد الهادى إن النقابة مسؤولة أمام قواعدها للحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين.