عمال جنوب كردفان: لا إضراب بالولاية

كادقلي (smc)

أكد إتحاد عمال ولاية جنوب كردفان، أن الولاية لن تشهد إضراب لجهة أن الإتحاد هو الجهة الوحيدة التي تدعو للإضرب حسب نص المادة 8 من قانون العمل الدولي ويكون الإضراب لشئ مطلبي لا سياسي.

وقال الأستاذ عابدين الخليفة إبراهيم رئيس الإتحاد عقب لقاءه والهيئات والنقابات بالوالي المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل بأمانة الحكومة أنهم حريصون للعمل بالولاية، مؤكداً أنهم يرفضون التسيب ويدعون لإستقرار العمل ، مشيداً بقرار الوالي الذي تم بموجبه ترقيات العاملين بالولاية ووقوفه مع العمال وتقديم الكثير من الخدمات لهم .

وكشف الخليفة أن لقاء النقابات بالوالي ناقش المرحلة المقبلة ومطلوباتها وحقوق العاملين وإستقرار وسير العمل بالدولة ، لافتاً أن الوالي تفهم برامج الإتحاد واعدا بالتعاون خدمة للعمال.