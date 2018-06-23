عمليات المسح تكشف عودة (80) الف شخص طوعياً بجنوب كردفان

كادوقلي (smc)

كشفت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بولاية جنوب كردفان عن عمل مسح ميداني لتسجيل وحصر عمليات العودة الطوعية التي تشهدها الولاية ، في وقت أكدت فيه سعيها لإستكمال عودة النازحين إلي قراهم الأصلية بالولاية .

وقال عثمان يوسف المنصور مفوض العودة الطوعية بالولاية في تصريح لـ(smc) أن المسح شمل (68) قرية بالولاية ، مشيراً إلي أن عدد الأسر العائدة بلغ (12) الف أسرة تشمل (80) الف شخص ، مبيناً أن عدم وجود معسكرات بالولاية لم يشكل عائقاً أمام عمليات العودة بسبب أن المجتمع المستضيف رفع عن كاهل المنظمات ذات الصلة عبء الإستضافة وتقديم الخدمات .

وناشد المنصور المجتمع الدولي ووزارة الرعاية الإجتماعية ومفوضية العون الإنساني ضرورة مقابلة إحتياجات العائدين والمساهمة في إستقرارهم، مؤكداً أن اتفاق وقف اطلاق النار ساهم كثيراً في اتساع الرقعة الأمنية وعمليات العودة .