زالنجي ( smc)

كشفت حكومة ولاية وسط دارفور عن إستقبال (175) عائد من الحركات المُسلّحة للولاية خلال اليومين الماضيين.

وقال اللواء ركن سليمان الأمين مساعد والي الولاية المكلف في تصريح لـ(smc) إن ولايته تعمل لتحقيق السلام الدائم ونبذ العدائيات بين المجتمعات، مشيراً إلي إن العائدين من الحركات أبدوا إستعدادهم الكامل لتحقيق السلام والإستقرار بمناطقهم في الولاية، كاشفاً عن توفير الحكومة للمعينات من الغذاء والإيواء للإستقرار بمناطقهم بشكل كامل.

وكشف مساعد بأن هناك دفعة ثانية تبلغ (737) من منسوبي الحركات في طريقها إلى الولاية، مؤكداً بأنها ستجد الإهتمام اللازم لتحقيق الإستقرار بالولاية.