عودة (20) ألف لاجئ سوداني من تشاد خلال العام الجاري

وكالات (SMC)

عملا بالاتفاق الثلاثي بين حكومتي تشاد والسودان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اجتمع الفريق التقني التابع للجنة الثلاثية في نجامينا يومي 25 و 26 يناير 2018 لوضع الخطة النهائية لعودة اللاجئين السودانيين الي وطنهم والمقرر أن تبدأ مطلع مارس.

وذكرت مواقع تشادية أن الخطة التشغيلية الدليل المعياري للأطراف والشركاء المعنيين في تنفيذ برنامج العودة.

ويتضمن هذا التقرير، من بين تفاصيل أخرى، معلومات عن عدد اللاجئين السودانيين الذين سيحصلون على المساعدة للعودة في عام 2018؛ وماهية أنواع ومستويات المساعدة التي سيحصلون عليها فضلا عن الجوانب اللوجستية بما في ذلك نقاط المغادرة والاستقبال؛ ونقاط الدخول على الحدود وسبل مساعدة ذوي الاحتياجات الخاص.

ووفقا لنتائج دراسة استقصائية عن نوايا العودة، ، من المقرر مساعدة 20،000 لاجئ سوداني على العودة إلى ديارهم خلال هذا العام وفي حال زاد هذا العدد، فإنه سيتم تقديم المساعدة كل من رغب في العودة إلي دياره.

وشارك في هذا الاجتماع مسؤولون من الحكومتين المعنيتين، واللجنة الوطنية لإعادة الإدماج للاجئين والعائدين في تشاد، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في السودان، فضلا عن مندوبي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.