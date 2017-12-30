عودة (4) آلاف لاجئ طوعاً إلى محليات قيسان والكرمك وباو

الخرطوم (smc)

كشف كمندان جوده نائب رئيس كتلة نواب ولاية النيل الازرق بالمجلس الوطني عن شروعهم في إعادة (54) ألف لاجئ من دولة اثيوبيا إلى الولاية، في وقت كشف فيه عن وصول (4) آلاف نازح طوعاً إلى محليات قيسان والكرمك وباو وود المادح.

وقال جودة في تصريح لـ(smc) إن الولايه قامت بتسيير قوافل لدعم العائدين من اثيوبيا ودولة جنوب السودان، مشيراً الى أنه تم توفير الغذاء والادوية والايواء للعائدين وادماجهم في الحياة الطبيعية، مشيرا الي ان عمليات الترحيل اكتملت بالتنسيق مع مفوضية العون الانساني والجهات المختصة.

ووجه جودة جملة من الرسائل والدعوات لحاملي السلاح والمتمردين للجلوس للحوار ونبذ الحرب والعنف.