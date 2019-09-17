عوده عدد من قيادات الجبهة الثورية الى السودان

الخرطوم (smc)

عاد البلاد اليوم عدد من قيادات الجبهة الثورية بعد غياب دام (15) عام عن حضن الوطن برفقة القيادي بالجبهة الثورية التوم هجو و عبد العزيز عشر.

وقال التوم هجو فى تصريحات صحفية بمطار الخرطوم رصدته (smc) ان عودة قيادات الجبهة الثورية الى البلاد تمثل خطوة كبيره فى بناء الثقة والاطئمان بين الاطراف السودانية ودفع عملية السلام الى الامام .

فى ذات السياق قال عشر أن عودة القيادات الى البلاد تمثل المدخل السليم للوصول لفهم مشترك للتحقيق السلام والاستقرار مشيراً الى جديه المجلس السيادي خلال اللقاءأت التى تمت معهم بجوبا مؤخر .

وقال عبد الحليم ابراهيم القيادي بالجبهة الثورية احد العائدين فى تصريح ل (smc) أن العوده الى الوطن تمثل انتصاراً كبيراً لاستكمال حلقات السلام مؤكداً انهم وجدو اسلوب جميل ومختلف من قيادات المجلس السيادى ورئيس مجلس الوزراء خلال اللقاءات التى تم معهم بجوبا بشان احلال السلام بالبلاد.