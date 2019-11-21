الجنينة (smc)

كشفت ولاية غرب دارفور عن وجود فرص للإستثمار في المجالات المختلفة مشيرة الي وضع خطة لعمليات التعدين بالتنسيق مع وزارة المعادن.

وقال والي الولاية المكلف اللواء ركن عبد الخالق بدوي في تصريح لـ (smc) أن الولاية تمتاز بوجود معادن كثيرة أهمها الذهب والرصاص وهو ما يستدعي وضع خطط واضحة لتساهم في رفع الإقتصاد القومي، مشيراً إلى أن الولاية تستخدم التعدين الأهلي التقليدي حتى الآن لذلك يجب أن تتيح لشركات الإستثمار الفرص لتطويرها.

وكشف بدوي أن الولاية تبحث مع وزارة المعادن والشركة الصناعية للتعدين وضع خطط واضحة للتعدين بالولاية بما يعود بالفائدة للولاية والبلاد بصفة عامة.