غرر بها داعش.. أبرار .. رأيتُ الجحيم في ليبيا!

اسمي: أبرار.ع جنسيتي: سودانية

تاريخ ميلادي: 19 ديسمبر 1994

المؤهل العلمي: سنة رابعة بكلية المختبرات الطبية

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أنا إحدى ضحايا داعش.. أقولها بكل أمانة.. كنت أعيش في الخرطوم قبل أن أذهب بنفسي إلى حضن تنظيم إرهابي في ليبيا، جريا وراء وهم خاطئ عنوانه: “دولة إسلامية”.

أتحدر من عائلة سودانية. لم تكن أسرتي متشددة. كانت تعيش في العاصمة السودانية الخرطوم.

والدي يعمل تاجرا في قطع غيار الشاحنات في الخرطوم، ويسافر إلى الصين والإمارات كثيرا لاستيراد قطع السيارات، ووالدتي ربة بيت، أما أخواتي فهم أواصر ومنار ورنا، وإخوتي محمد وإدريس.. هذه هي عائلتي.

درستُ الابتدائي والإعدادي والثانوي في الخرطوم، ثم انتقلتُ للدراسة بالجامعة، واخترت الجامعة الوطنية الخاصة، لأدخل كلية المختبرات الطبية، وواصلت التعليم إلى السنة الرابعة.

كنت قد سافرت سابقا إلى ماليزيا ومصر من أجل السياحة فقط. أما سفري الذي لم أكن أتوقع نهايته فكان إلى ليبيا.