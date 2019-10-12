الخرطوم (smc)

أكدت عدم وجود إنعدام في الادوية

أكدت غرفة مستوردي الأدوية توفر العملات الصعبة بالبنوك لإستيراد الأدوية، متوقعة أن تشهد الايام القادمة وفرة كبيرة للادوية.

وأكد د. صلاح سوار الدهب رئيس غرف مستوردي الادوية لـ(smc) عدم وجود مشكلة في توفير الادوية، مضيفاً ” أنه لابد من توفر ثقافة إستخدام البديل للدواء المعين”، مؤكداً أن جميع الادوية متوفرة من شركات بديلة.

وحول توفير الادوية المنقذة للحياة قال سوار الدهب، إن الامدادات الطبية تقوم بتوفيرها بشكل جيد ولديها صيدلية تباشر عملها علي مدي 24 ساعة.