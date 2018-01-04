غرف النقل: القطاع موعود بإنفراج كبير عقب الإعفاءات الأخيرة

الخرطوم (smc)

توقع اتحاد غرف النقل حدوث انفراج كبير في قطاع النقل والحركة التجارية خلال العام الجاري نتيجة للاعفاءات المتعلقة بمدخلات التشغيل التي حوتها الموازنة الجديدة.

ووصف عوض عبد الرحمن الامين العام لغرفة البصات السفرية بالاتحاد في تصريح لـ(smc) الموازنة الجديدة بالايجابية لقطاع النقل والمواصلات خاصة أنها الغت رسوم الجمارك والتنمية والرسم الاضافي المتعلق بمدخلات التشغيل، مؤكدا أن القطاع سيشهد انفراجا كبيرا مما ينعكس ايجابا علي حركة البضائع التجارية علي المستوى الداخلي والخارجي وأسعار السلع وتعرفة المواصلات، مشيرا إلي أن القطاع ظل يعاني من مشكلات التشغيل والاسبيرات وزيادات الضرائب والجمارك الامر الذي أدى إلي تراجعه خلال السنوات الماضية.