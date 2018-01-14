غرق ناقلة نفط إيرانية مشتعلة قبالة بحر الصين الشرقي

أفاد التلفزيون الصيني بأن ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة قد غرقت، الأحد، وذلك بعد أسبوع من اصطدامها بسفينة شحن صينية قبالة بحر الصين الشرقي.

وذكر الموقع الإلكتروني للتلفزيون أن الناقلة غرقت بعد أن جرفتها المياه مسافة 151 ميلًا بحريًا جنوب شرقي المكان الذي تصادمت به السفينتين.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة النقل الصينية فقدان 32 شخصا، بعد تصادم ناقلة النفط الإيرانية المسجلة في بنما بسفينة شحن صينية ضخمة مسجلة في هونغ كونغ، على بعد نحو 160 ميلا بحريا شرقي مصب نهر اليانغتسي.

وكانت الناقلة الإيرانية تنقل نحو 136 ألف طن من النفط الخام الإيراني وهو نفط خفيف جدا، عندما اصطدمت بسفينة الشحن الصينية التي كانت تنقل القمح الأمريكي.

وأدّى الحادث إلي مقتل طاقم الناقلة بالكامل وعددهم 32 شخصا، في حين تم إنقاذ جميع طاقم السفينة الصينية، وعددهم 21 شخصًا، وفق التلفزيون الصيني.

من جهته قدم الرئيس الإيراني، حسن روحاني تعازيه بوفاة طاقم ناقلة النفط الايرانية.

وقال روحاني في بيان نقلته وكالة الأنباء “إرنا” الرسمية أن الأولوية هي تحديد هويات الضحايا لتقليل معاناة أسرهم.

الأناضول