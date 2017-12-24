غندور: زيارة أردوغان علامة مضيئة في تاريخ علاقات البلدين

قال وزير الخارجية إبراهيم غندور، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم اليوم الأحد، “تمثل علامة مضيئة في تاريخ علاقات البلدين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وأضاف غندور في تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره التركي مولود جاويش بمطار الخرطوم، عقب وصول أردوغان: “هذه الزيارة بدعوة من الرئيس البشير، وعكفنا على تحقيقها من زمن طويل، والحمد تحققت في هذا الوقت الذي نحتاج فيه للتعاضد والتوافق، من أجل أمتنا وقضايانا المشتركة”.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن “الرئيس أوردغان زار السودان من قبل، عندما كان رئيسًا للوزراء 2006”.

وتابع: “السودان مهمة بالنسبة لنا، ليس في إفريقيا فحسب، لكن على مستوى العالم، وسنبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية”.

وفي وقت سابق اليوم استقبل الرئيس السوداني عمر البشير، أردوغان، الذي وصل البلاد في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ويرافق أردوغان في جولته عقيلته أمينة أردوغان، ورئيس الأركان خلوصي أكار، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والزراعة والثروة الحيوانية أحمد أشرف فاقي بابا، والثقافة والسياحة نعمان قورتولموش، والمالية ناجي أغبال، والتربية عصمت يلماز، والدفاع نور الدين جانيكلي، والمواصلات والاتصالات والنقل البحري أحمد أرسلان، فضلًا عن عدد كبير من رجال الأعمال.

وكالات