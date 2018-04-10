غندور يؤكد استمرار الجيش ضمن قوات التحالف العربي

جدد وزير الخارجية، إبراهيم غندور، يوم الثلاثاء، التأكيد على موقف السودان الثابت حيال الاستمرار في المشاركة ضمن قوات التحالف العربي، والعمل على دعم الجهود الرامية إلى إعادة الشرعية والاستقرار في دولة اليمن.

وتناول غندور خلال لقاءه سفراء دول المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، مشاركة السودان في القمة العربية المقبلة والمقرر لها 15 أبريل الجاري بالمملكة العربية السعودية، وعبّر الوزير عن تطلعه لنجاح القمة في تجاوز الخلافات العربية وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في تعزيز التضامن العربي.

وأبلغ السفراء وزير الخارجية تعازيهم لأسر الشهداء، معربين عن تمنياتهم بعاجل الشفاء لجرحى العمليات التي جرت مؤخراً بدولة اليمن.