غوتيريش للبشير: السودان يلعب دوراً مقدراً تجاه المجتمع الدولي

قال الأمين العالم للأمم المتحدة وأنطونيو غوتيريش، إن السودان يلعب دوراً مقدراً تجاه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. والتقى الرئيس عمر البشير، بغوتيرش على هامش القمة الأفريقية الـ30، في العاصمة أديس أبابا، وبحثا الأوضاع الداخلية وعدداً من قضايا المنطقة. ووصف وزير الخارجية إبراهيم غندور، في تصريحات صحفية، يوم الأحد، اللقاء بالناجح والمهم.

وقال غندور إن غوتيريش بحث مع البشير، السلام في ولايات دارفور. وأوضح في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن غوتيريش أشاد بجهود الحكومة السودانية في تحقيق السلام، وخطوات وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الرئيس أطلع الأمين العام للأمم المتحدة على الأوضاع الداخلية في بلاده.

وقال غندور إن الأمين العام للأمم المتحدة أكد استمرار إعادة انتشار قوات اليوناميد بدارفور. وامتدح دور السودان في استضافة اللاجئين الجنوبيين وتحقيق السلام بدولة جنوب السودان ودور الخرطوم في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وعبَّر عن تطلعه بأن يعم السلام جميع ربوع السودان.

وثمَّن غوتيريش دور السودان في ما يتعلق بالعلاقات الثلاثية بينه ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة، كما أثنى على الدور الحكومي وجهود رئيس الجمهورية بإحلال السلام في الصومال وأفريقيا الوسطى وليبيا.

بدوره أكد البشير خلال اللقاء، استمرار السودان في دوره الإيجابي في دولة جنوب السودان والمنطقة ككل.

ولفت غندور إلى أن الرئيس البشير بدوره أكد التزامه باستكمال عملية السلام في السودان. وقال إن وقف إطلاق النار يأتي في إطار الجهود المبذولة لاستكمال عملية السلام بالبلاد.

وأضاف أن البشير أكد للأمين العام أن جولة السلام القادمة مع الحركة الشعبية- قطاع الشمال، في الأول من فبراير المقبل، ستشهد اختراقاً يصب في عملية تحقيق السلام.