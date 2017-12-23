فالنسيا يمنح هدية أخرى لبرشلونة

قدم فالنسيا هدية أخرى إلى برشلونة بعدما سقط في فخ الهزيمة أمام ضيفه فياريال بهدف سجله الكولومبي كارلوس باكا في الدقيقة 24.

وسار الفريق المهزوم على نهج أتلتيكو مدريد وسقط في مباريات هذه المرحلة الـ 17 التي تتزامن مع احتفالات عيد الميلاد، ليمنح برشلونة فرصة لتعزيز صدارته بجدول المسابقة.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 34 نقطة بالمركز الثالث بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد وبفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد الرابع والذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

وأهدر فالنسيا فرصة ذهبية لاستعادة المركز الثاني من أتلتيكو الذي سقط في فخ الهزيمة 1-صفر أمام مضيفه إسبانيول أمس الجمعة في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

ويتصدر برشلونة جدول المسابقة برصيد 45 نقطة بعد فوزه الكبير 3-صفر على مضيفه ومنافسه التقليدي العنيد ريال مدريد في وقت سابق اليوم بمباراة الكلاسيكو ضمن فعاليات المرحلة نفسها.

وتلك الهزيمة هي الثانية على التوالي لفالنسيا والثالثة في آخر أربع مباريات خاضها الفريق في المسابقة، بينما رفع فياريال رصيده إلى 27 نقطة لكنه ظل سادسا بفارق نقطتين خلف إشبيلية. علما بأنه حقق اليوم الفوز الثاني على التوالي بعد ثلاث هزائم متتالية.

وتلقى فالنسيا صدمة كبيرة في الشوط الثاني بطرد لاعبه سيموني زازا في الدقيقة 60 لنيله الإنذار الثاني في المباراة ليصعب مهمة تحقيق التعادل.

وأنهى فياريال المباراة بعشرة لاعبين أيضا بعد طرد لاعبه مانو تريغيروس في الدقيقة 83 لنيله الإنذار الثاني.