فتح فرص الإستثمار في (12) مربع للتعدين بوسط دارفور

زالنجي (smc)

أعلنت حكومة ولاية وسط دارفور عن فتح الفرص للشركات والأهالي في مجال التعدين في عدد (12) مربع.

وكشف مدثر آدم وزير التخطيط العمراني بالولاية لـ(smc) عن خطة للترويج لتطوير التعدين بالولاية، موضحاً أن الشركات والإستثمارات الكبيرة في مجال التعدين يتم التصديق لها عبر وزارة التعدين فيما ستتولى حكومة الولاية أمر التصديق للتعدين الأهلي بعد أن تم تقسيم مناطق التعدين إلى مربعات محددة للعمل منعاً للتعديات.

وأبان آدم أن الولاية غنية بـ(16) معدن بتسع محليات على رأسها الذهب، مؤكداً أن الجهود مستمرة للإستفادة من قطاع التعدين.