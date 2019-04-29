فتح مسارات القطار وحركة المرور بكبري القوات المسلحة والنيل الأزرق

أعلن الفريق الركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الانتقالي عضو المجلس أن جلسة اليوم بين المجلس ولجنة قوى إعلان الحرية والتغيير نوه فيها المجلس إلى أهمية تطبيع حياة الناس وانسياب حاجاتهم الضرورية في العاصمة الخرطوم والولايات مما يتطلب فتح الكباري والمعابر والطرق ومسارات القطارات لرفع الضرر وعدم التأثير على حياة المواطنين.

وقال كباشي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالقصر الجمهوري إن المجلس ناقش مع لجنة قوى الحرية والتغيير التفلتات الامنية خلال اليومين الماضيين والمتمثلة في جنوح البعض لانتهاك حقوق المواطنين والقيام بواجبات السلطات المختصة في أخذ القانون باليد بالاضافة لبعض الظواهر السالبة كالسرقة والنهب وترويع المواطنين وتعطيل حركتهم بإنشاء نقاط تفتيش في الطرقات وداخل المؤسسات المختلفة موكداً موافقة لجنة قوى الحرية على طرح المجلس العسكري في هذا الاطار بفتح مسارات القطار إعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 29/4/2019م وفتح حركة المرور عبر كبري القوات المسلحة وفتح حركة المرور عبر كبري النيل الازرق بأسرع مايمكن بعد إتخاذ بعض التدابير الخاصة بقوى الحرية والتغيير وإزالة الحواجز والمتاريس من أمام دار الشرطة ببري.

وأضاف الفريق الركن شمس الدين كباشي أن المجلس العسكري الانتقالي يؤكد أن هذه التصرفات والممارسات تمس أمن الوطن وتهدد المواطنين والسلامة العامة وتأثيرها سالب على معاش الناس ويناشد المواطنين في العاصمة والولايات بعدم الجنوح لهذه الممارسات والتبليغ الفوري عنها للسلطات المختصة مؤكدا أن المجلس العسكري لن يتواني في حسم مثل هذه الظواهر بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ويوجه كل الاجهزة المختصة بالتنفيذ الفوري بالمركز والولايات لهذه الموجهات موضحاً أن لجنة قوى إعلان الحرية والتغيير أكدت أن من يقوم بهذه التصرفات والممارسات لايمثلها وانها معنية فقط بما يحدث في مقر الاعتصام وشجبت ورفضت هذه السلوكيات.

سونا