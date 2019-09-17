فرنسا تؤيد الأولويات التي حددتها الحكومة السودانية لتحقيق السلام

وكالات (smc)

أشادت بتوقيع إعلان المبادئ بشأن السلام الذي تم بجوبا

وصفت الحكومة الفرنسية توقيع إعلان المبادئ بشأن السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلّحة في جوبا بأنه يمثّل إنجازًا هامًا من شأنه إتاحة الفرصة والإقتراب من تحقيق سلام شامل في السودان.

وقالت فرنسا وفقا لموقع “الدبلوماسية الفرنسية” إن الإتفاق يتضمن مجموعةً من التدابير لتعزيز الثقة بين الأطراف، تمهيدًا لعقد المفاوضات، وجدولًا زمنيًا مرتقبًا، موضحة أن هذا يتيح للسودان الاقتراب من تحقيق هدف إبرام اتفاق سلام شامل ويؤكد التزام السلطات السودانية الجديدة بهذا الشأن.

وأكدت فرنسا تأييدها للأولويات التي حددتها السلطات السودانية الجديدة والتي تتمثّل في إبرام اتفاق سلام في الأشهر الستة المقبلة وفي تحقيق الانتعاش الاقتصادي في السودان.