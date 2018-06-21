فرنسا تتأهل..والدنمارك تقترب

انضمت فرنسا الى قائمة المتأهلين الى الدور الثاني من كأس العالم والتي تضمّ حتى الآن روسيا واوروغواي، عقب فوزها على البيرو بهدف نظيف ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم.

وسجّل هدف الفوز للمنتخب الفرنسي نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي الذي بات اصغر لاعب يُسجّل في كأس العالم (18 عاماً).

ولم يتحسّن الاداء الفرنسي كثيرا عن المباراة الاولى، حيث تفوّق المنتخب البيروفي في الاستحواذ على الكرة، لكن لم يفلح في التسجيل على الرغم من بعض الفرص الخطيرة.

ومن ناحية اخرى، اقتربت الدنمارك من التأهل ايضاً، وذلك رغم تعادلها أمام استراليا 1-1 ضمن المجموعة نفسها.

بدأت المباراة قوية من جانب المنتخب الدنماركي الذي نجح في تسجيل هدف أول مبكر عن طريق صانع الألعاب المتميز كريستيان إيريكسن من تسديدة يسارية صاروخية بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله يورغنسن في الدقيقة السابعة من عُمر المباراة.

بعد الهدف سيطر منتخب أستراليا بقوة على مجريات اللعب وهاجم كثيرًا على دفعات المنتخب الدنماركي أملًا في معادلة النتيجة والعودة بالمباراة إلى نقطة البداية من جديد.

ونجح المنتخب الأسترالي في الحصول على مبتغاه عندما حصل على ركلة جزاء احتسبتها تقنية الفيديو ترجمها القائد المتميز ميلي جيديناك في الشباك على يسار الحارس كاسبر شمايكل الذي ذهب في الزاوية العكسية للكرة بالدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لهدف.

ويكفي الدنمارك التعادل في الجولة الاخيرة امام فرنسا لضمان التأهل او خسارة أستراليا، اما في حال فوز استراليا وخسارة الدنمارك، فسيتساوى المنتخبان بثمانية نقاط وسيتم الإحتكام الى عدد الاهداف.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فرنسا 6 نقاط

2- الدنمارك 4 نقاط

3- استراليا نقطة واحدة

4- البيرو لا نقاط