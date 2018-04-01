فريق المراجعة الإستراتيجية لبعثة “يوناميد” يزور السودان الإثنين

الخرطوم (smc)

يزور البلاد الاثنين 2 أبريل فريق الآلية الخاصة بتقييم ومراجعة عمل بعثات السلام لبعثة اليوناميد (فريق المراجعة الإستراتيجية).

وأعلنت مصادر دبلوماسية مطلعة (smc) أن الوفد الزائر سيجتمع بالجانب السوداني في فريق العمل المشترك والذي يقوم يتسهيل مهام يوناميد وإستراتيجية خروجها، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار المشاورات بين حكومة السودان والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ن بشأن تفويض يوناميد وإستراتيجية خروجها.

وأبان أن الوفد سيقوم بزيارة ميدانية لولايات دارفور وسيلتقي ولاة الولايات للإطلاع على الأوضاع بها، ومن ثم سيجتمع مع البعثة بمكوناتها المختلفة وبعدها سيقوم بإعداد تقرير يرفع للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة متضمناً المخرجات والتوصيات وعلى رأسها إستراتيجية خروج البعثة من دارفور.