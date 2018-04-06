فشل إجتماع سد النهضة في التوصل الي قرار مشترك

اعلن وزير الخارجية ابراهيم غندور عن رفع اجتماع اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة الاثيوبي دون الوصول الي توافق او الخروج بقرار مشترك.

ووصف المفاوضات التي انعقدت بفندق كورنثيا لفترة 15 ساعة بانها كانت بناءة ومهمة وكان من الممكن ان تخرج باجابات شافية، عازياً عدم التوصل الي قرار بان هذا هو حال القضايا الخلافية. كاشفاً ان القضايا التي لم يتم الاتفاق حولها تم ترحيلها الى اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث دون ان يحدد موعد او مكان اجتماع الوزراء المعنيين .

واشار غندور الي ان اجتماع اللجنة الثلاثية الذي اختتم اعماله في الساعات الاولى من صباح الجمعة كان نتاج للتوجيهات التي تمخضت عن لقاء قادة الدول الثلاث (السودان – اثيوبيا – مصر) باديس ابابا في 27 من شهر يناير الماضي علي هامش انعقاد القمة الافريقية بغرض تذليل العقبات امام المفاوضات حتى تعم الفائدة لشعوب المنطقة وان يكون ديدنهم التعاون، مضيفاً بان اللجنة ضمت في عضويتها وزراء الخارجية ووزراء الري وقادة الاجهزة الامنية بجانب الفنيين في مجال المياه بالدول الثلاث.

كما اشاد بالروح التي سادت المفاوضات من جميع الاطراف واصفاً النقاش الذي دار بانه كان نقاشاً بناءً وتفصيلياً ويحتاج الي وقت اكثر حتي يخرج باجابات. وفي خاتمة تصريحه شكر وزير الخارجية الاجهزة الاعلامية والصحفية علي صبرهم والانتظار الساعات الطوال لتغطية اعمال اللجنة.