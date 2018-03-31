فلسطين: 16 شهيدا و1416 إصابة ومدفعية الاحتلال تقصف مسيرة العودة

استشهد 16 فلسطينيا في قطاع غزة وأصيب أكثر من 1416 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، على وقع فعاليات “مسيرة العودة الكبرى”، حيث احتشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة قرب الشريط الحدودي العازل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن “ارتفاع عدد الشهداء والجرحى يؤكد أن الاحتلال الصهيوني لا يأبه بالقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة بتعمده في استهداف التجمعات السلمية في المناطق الشرقية لقطاع غزة، والاستمرار في سياسة القنص المباشر بالأعيرة النارية والمتفجرة بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والمسنين والشبان”.

وواصل قناصة الاحتلال استهداف المتظاهرين شرق غزة مع وقوع عدد من الإصابات، كما أطلقت مدفعية جيش الاحتلال عددا من القذائف المدفعية بالقرب من المتظاهرين شرق حي الزيتون، إلى جانب قصف مدفعي شرق مخيم البريج، كما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة رصد للمقاومة جنوب شرق مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية سقوط شهيدين جراء قصف مدفعية الاحتلال تجمع للمواطنين شرق مدينة بيت حانون شمال القطاع.

إلى ذلك، إفادات وسائل إعلام فلسطينية، أن مئات الفلسطينيين قاموا بعد عصر الجمعة، بإزالة السياج الأمني شرق البريج وتخطوا الحدود.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، ظهر اليوم الجمعة، إن طواقمها قطاع غزة تعاملت مع 165 إصابة بالرصاص الحي، ومن ضمنها إصابات خطيرة بالراس والبطن والظهر. كما أقامت الجمعية منذ الصباح مستشفى ميداني شرق غزة والآن بصدد إقامة مستشفى آخر شرق جباليا للاستجابة للعدد الكبير من المصابين في تلك المنطقة.

وأوردت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد الإصابات نحو 1200 إصابة متفرقة بين الإصابة بالرصاص الحي والرصاص المطاطي والاختناق بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء احتشاد المتظاهرين.