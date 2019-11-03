نجح يوفنتوس في تخطي عقبة تورينو الصعبة بالانتصار في الملعب الأوليمبي ” جراندي تورينو ” بهدفٍ للمدافع الهولندي ماتييس دي ليخت في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

حافظ الفريق الأبيض والأسود على صدارته للدوري الايطالي برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مطارده الرئيسي الانتر.

جاء الهدف بعد ضربة ركنية وصلت عند جونزالو هيجواين الذي مهد الكرة بيمناه لدي ليخت الذي سددها بشكلٍ دقيق وقوي لتسكن شباك الحارس سيريجو.

بدأ اليوفي بتشكيلة هجومية مكونة من ديبالا ورونالدو وخلفهما بيرنارديسكي وعانى في صناعة الفرص في الشوط الأول، وكانت أبرز فرص الشوط الأول عبر ضربة رأسية من رونالدو ذهبت أعلى العارضة بقليل.

وتألق سيريجو بشكلٍ لافت للنظر في هذه المباراة حيث تصدى لعدة فرص خطيرة كان أبرزها تسديدة جونزالو هيجواين وكذلك تسديدة كريستيانو في الشوط الثاني.

واحتاج اليوفي لسلاح الضربات الثابتة للتسجيل وهز شباك سيريجو عن طريق دي ليخت الذي سجل أولى أهدافه بقميص البيانكونيري.

وحاول تورينو أن يعود سريعاً في النتيجة عن طريق اختراق وتسديدة من لاعب الوسط الأيسر آنسالدي ولكن تشيزني تألق وأبعد الكرة ببراعة.

وعاد سيريجو للتألق وتصدى لانفراد كامل من الويلزي آرون رامسي وضغط التورو في الدقائق الأخيرة لإيجاد هدف التعادل ولكن دفاع اليوفي كان صامداً لتنتهي المباراة بانتصارٍ هام لليوفي في ديربي تورينو.

المصدر: مواقع الكترونية