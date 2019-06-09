في جولة لـ(أس أم سي): تغذية صرافات الخرطوم بالنقود

كشفت جولة لـ(smc) بوسط الخرطوم عن إصفاف المواطنين بعدد من صرافات البنوك التي تم تغذيتها بالنقد، وأكد عدد من المواطنين أنهم قاموا بالسحب النقدي في حدود (2000) جنيه المحددة لصرف كل بطاقة صراف آلي يومياً.

وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن العاملون ببنك السودان المركزي باشروا أعمالهم يوم الاحد، حيث قام البنك عبر فرعه الرئيسي بمقابلة طلبات العملاء كافة واكد البنك المركزي جاهزيته لتغذية الصرافات بالنقد والتي انطلقت قبل عطلة عيد الفطر المبارك لمقابلة احتياجات العيد.