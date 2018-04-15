قدم: قبل 5 جولات.. مانشستر سيتي بطلّا للبريمرليغ للمرة الخامسة

توّج فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد، بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) للمرة الخامسة في تاريخه.

جاء تتويج السيتي باللقب بعدما تلقى وصيفه وأقرب منافسيه مانشستر يونايتد هزيمة من ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف دون رد في الجولة الرابعة والثلاثين للمسابقة المحلية.

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لإحراز هدف التقدم لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص من الجانبين إلى أن جاءت الدقيقة 73 لينجح وست بروميتش ألبيون في تسجيل الهدف الأول عبر جاي رودريجيز.

وفشلت جميع محاولات يونايتد في إدراك التعادل، ليخرج وست بروميتش ألبيون فائزًا بالثلاث نقاط.

بذلك، ارتفع رصيد وست بروميتش ألبيون إلى 24 نقطة في المركز العشرين والأخير، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 71 نقطة في الوصافة.

وجاء تتويج مانشستر سيتي باللقب قبل خمس جولات من نهاية الموسم، وذلك بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين يونايتد إلى 16 نقطة.