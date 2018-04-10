قرار جمهوري بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

اصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، قراراً جمهورياً، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني. وأوضح القرار، أن إطلاق سراح المعتقلين “يجيء تعزيزاً لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني”.

وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية، حاتم حسن بخيت، يوم الثلاثاء، وفق وكالة السودان للأنباء، إن الجهات المختصة وضعت قرار رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفوري.

وأضاف،”لإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية، ومتطلبات المرحلة المقبلة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد.

الشروق