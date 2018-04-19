قرار جمهوري بإعفاء وزير الخارجية

الرئيسية
أخبار وأحداث
اقتصاد وخدمات
أخبار في صور
تقارير وملفات
حوارات
مناشط
رأي
عن المركز
اتصل بنا
عربي
English
Français
Search for:
فيديو
أرشيف
أبريل 2018
ن
ث
أرب
خ
ج
س
د
« مارس
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
تصويت
هل ينهي اللقاء بين الرئيس الامريكي وزعيم كوريا الشمالية التوجس العالمي؟
نعم
لا
إلى حد ما
النتائج
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
إعلانات
أخبار في صور
فيس بوك
متابعات
إنتهاء مفاوضات برلين دون إتفاق
النائب الأول: الحوار الوطني إنجاز سياسي غير مسبوق
المدير العام لجهاز الأمن يشارك في احتفال زواج البركة العاشر بشمال دارفور
السودان يشارك في تمرينات “درع الخليج 1” بالدمام
مناشط
سمنار بالخرطوم حول قضايا البيئة في إفريقيا
وزارة البيئة تتبنى إعادة طباعة كتاب دراسات بيئية
تدشين النسخة الثانية من بوابة السودان الإلكترونية
جهاز الأمن يستهدف 1000 زيجة لمنسوبيه
حوارات
منسق المشروع القطري للآثار: البعثات إكتشفت (6) آلاف موقع أثري
هريو: تحالف الصادق مع المتمردين شاذ (حوار)
مدير شركة الصمغ العربي يتوقع قفزه في الإنتاج خلال العام- حوار
حوار- السفير عيسى: السودان يتطلع للإنضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا
رأي
قصاصات خاصة (171)
قصاصات خاصة (170)
فك السحب ومخاوف الإيداع
وشهد شاهد من أهلها..
شارك علي الفسيبوك
شارك علي تويتر
شارك علي جوجل
عربي
English
Français
الرئيسية
أخبار وأحداث
اقتصاد وخدمات
أخبار في صور
تقارير وملفات
حوارات
مناشط
رأي
عن المركز
اتصل بنا
متابعات
إنتهاء مفاوضات برلين دون إتفاق
النائب الأول: الحوار الوطني إنجاز سياسي غير مسبوق
المدير العام لجهاز الأمن يشارك في احتفال زواج البركة العاشر بشمال دارفور
السودان يشارك في تمرينات “درع الخليج 1” بالدمام
مناشط
سمنار بالخرطوم حول قضايا البيئة في إفريقيا
وزارة البيئة تتبنى إعادة طباعة كتاب دراسات بيئية
تدشين النسخة الثانية من بوابة السودان الإلكترونية
جهاز الأمن يستهدف 1000 زيجة لمنسوبيه
حوارات
منسق المشروع القطري للآثار: البعثات إكتشفت (6) آلاف موقع أثري
هريو: تحالف الصادق مع المتمردين شاذ (حوار)
مدير شركة الصمغ العربي يتوقع قفزه في الإنتاج خلال العام- حوار
حوار- السفير عيسى: السودان يتطلع للإنضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا
رأي
قصاصات خاصة (171)
قصاصات خاصة (170)
فك السحب ومخاوف الإيداع
وشهد شاهد من أهلها..
أخر الأخبار
أبرز الأخبار
الكهرباء توقع عقد إنشاء أول محطة لإنتاج طاقة الرياح
أبرز الأخبار
لجنة الصحة بالبرلمان تشدد على ضبط أسعار الدواء بالصيدليات
أبرز الأخبار
الشعبي: الحزب يمتلك رؤية شاملة للدستور الدائم
أبرز الأخبار
شمال دارفور تنتقد بطء “يوناميد” في إنفاذ خطة الاستقرار
أبرز الأخبار
بدء تصحيح امتحانات الشهادة السودانية بالخميس
أبرز الأخبار
البرلمان الأثيوبي ينتخب مفريات كامل رئيسة للبرلمان
slide
مجلس الوزراء: تقييد فترة رفع الحصانة بمدة لا تتجاوز 30 يوما
slide
البشير يشارك في منتدى تانا ببحر دار بإثيوبيا
أبرز الأخبار
تركيا تستثمر في الصناعة النفطية بالسودان
أبرز الأخبار
الخارجية تطالب الخبير المستقل بانتهاج الموضوعية عند تقديم تقريره
قرار جمهوري بإعفاء وزير الخارجية
أبريل 19, 2018 9:42 م
294
أصدر المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم قرارا جمهوريا أعفى بموجبه بروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية.
سونا
Search for:
فيديو
أرشيف
أبريل 2018
ن
ث
أرب
خ
ج
س
د
« مارس
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
تصويت
هل ينهي اللقاء بين الرئيس الامريكي وزعيم كوريا الشمالية التوجس العالمي؟
نعم
لا
إلى حد ما
النتائج
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
إعلانات
أخبار في صور
فيس بوك