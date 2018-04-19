قرار جمهوري بإعفاء وزير الخارجية

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أصدر المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم قرارا جمهوريا أعفى بموجبه بروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية.
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