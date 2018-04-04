قمة ميلان سلبية.. و”حكم الفيديو” يلغي هدفاً “للإنتر”

ألغى حكم الفيديو المساعد، هدفا سجله ماورو ايكاردي قائد إنتر ميلان ثم أضاع فرصة غريبة والمرمى مفتوح في التعادل بدون أهداف مع الجار إي سي ميلان في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم، يوم الأربعاء.
وظن إيكاردي أنه وضع الإنتر في المقدمة في الدقيقة 38 عندما انطلق بعيدا عن مدافعي إي سي ميلان، ليسكن الكرة شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.
واحتفل لاعبو الإنتر وأعيدت الكرة إلى وسط الملعب لاستئناف اللعب قبل أن يطلب الحكم مراجعة الفيديو ثم ألغى الهدف بداعي التسلل لتحتفل جماهير إي سي ميلان.
وأضاع المهاجم الأرجنتيني، هداف الإنتر، هذا الموسم برصيد 25 هدفا، فرصة من ستة أمتار والمرمى مفتوح في بداية الشوط الثاني. وتجاوز أنطونيو كاندريفا دفاع إي سي ميلان ومرر إلى ايكاردي الذي وضع الكرة خارج المرمى.