الخرطوم (smc)

تمكّنت قوات الدعم السريع من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر كانت في طريقها للخرطوم، شملت (48) بندقية كلاشنكوف و(11) ألف طلقة من أنواع مختلفة.

وقال العميد ركن جمال جمعة أدم الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع في تصريح لـ(smc) أنهُ في إطار عمليات مكافحة تجارة وتهريب السلاح ومصادر تمويله تمكنت دائرة الإستخبارات بالدعم السريع من ضبط (28) بندقية كلاشنكوف و(11) ألف طلقة ذخائر مختلفة مخبأة داخل عربة نقل “دفار” بمنطقة دار السلام بأمدرمان، مشيراً إلي أن المتهم السائق أقرّ بإستلامه للشحنة من شخصين بمحلية بارا بشمال كردفان بغرض توصيلها للخرطوم، مضيفاً بأنهُ تم فتح بلاغات إتجار سلاح في مواجهة المتهمين الثلاثة.

وكشف آدم عن ضبطية أخرى تم من خلالها ضبط (20) بندقية كلاش و(13) خزنة مخبأة بمنزل أحد المواطنين بمنطقة (مِكينيس) بولاية غرب كردفان، مشيراً إلي أنهُ تم القبض علي عدد (2) من المتهمين تم وتسليمهما لشرطة الولاية وفتح بلاغات إتجار سلاح في مواجهتهما.