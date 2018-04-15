قوات من العدل والمساواة تسلم نفسها للأمن

أعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة، بقيادة جبريل إبراهيم، فرار قوة من جيشها ولحاقها بقوات الأمن الحكومية.

ولم تشر الحركة إلى عدد أفراد القوة الهاربة ولكنها سمت خمسة ضباط على رأس قيادة القوة، وقالت إن مسلك القوة الذي وصفته بـ “البائس” لا يشبه الثوار.

وقال المتحدث باسم الحركة جبريل آدم بلال، في بيان السبت، إن طوفاً من قوات الحركة كان خرج في مهمة إدارية، “لكن قيادته حنثت بقسم الولاء للثورة، وخانت الأمانة، وغررت بصغار الضباط وصف الضباط والجنود في الطوف، وسلمت القوة إلى جهاز الأمن

وأوضح أن القوة بقيادة حسين عبد الرحمن أركوري، الشهير بـ “أبوقرجة” ومعه الضباط محمدين سليمان وإبراهيم هاشم بشر “قارسيل” ومحمد موسى “مرينقا” وعبد العظيم أبكر إبراهيم “بوب”.

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