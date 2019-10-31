كشفت “غوغل” عن إنجاز “أكبر تقدّم” منذ سنوات في ما يخص الخوارزميات المعتمدة في محرّكها البحثي، مقدمة للمرة الأولى معلومات توضيحية عن وصفتها السرية هذه.

وتلجأ المجموعة العملاقة في مجال التكنولوجيا إلى التقنية المعروفة بـ”التعلّم التلقائي” لتحسين فهم الطلبات المقدّمة بالإنجليزية الدارجة.

وتستند هذه الأداة إلى تقنية تعرف بـ”بيرت” وهي تقنية قادرة على فهم المعنى الكامل لجملة ما بدلا من تحليل كل كلمة على حدة.

وكما الحال مع البشر، تستوعب هذه البرمجية معنى الطلبات حتى عندما لا تكون صياغة هذه الأخيرة واضحة أو مكتملة.