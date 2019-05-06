قوى إعلان الحرية تتسلم رد المجلس الانتقالي على وثيقة الإعلان الدستوري

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير يوم الإثنين، عن تسلّمها رد المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم البلاد، على وثيقة الإعلان الدستوري التي تتعلق بهياكل واختصاصات وسلطات المرحلة الانتقالية، ولفتت إلى أنها ستبدأ دراسة الرد لاتخاذ قرار بشأنه.

وقالت مصادر مطلعة في قوى الحرية والتغيير بحسب “سكاي نيوز عربية” إن رد المجلس العسكري بشأن الوثيقة يوضح قبوله بمبدأ وجود مجلس للسيادة ومجلس آخر للأمن والدفاع “وهو ما كانت لجنة الوساطة بين الطرفين قد طرحته خلال الأيام الماضية”

وأضافت أن رد المجلس شمل تحديد سلطات كل من المجلسين، بالإضافة إلى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، محمد المهدي حسن، إن وثيقة المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية في السودان شملت نقاطاً إيجابية وسنرد عليها خلال الساعات المقبلة.

وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت، الأسبوع الماضي، “وثيقة دستورية” للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة بشأن صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية

وكالات