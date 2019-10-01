الخرطوم (smc)

اكد عضو المجلس المركزي لقوي اعلان الحرية والتغيير الامين السياسي لحزب البعث كمال بولاد، بان التفاهمات والمشاورات مستمرة للدخول في عملية التفاوض مع الحركات المسلحة منتصف أكتوبر المقبل.

وقال بولاد في تصريح لـ(smc) إنه تم اتخاذ خطوات عملية واسعة لإستكمال مفوضية السلام للشروع في المفاوضات مع الحركة الشعبية والجبهة الثورية بجوبا، متوقعاً إكتمال الترتيبات لتكوين المفوضية بداية الإسبوع المقبل، مشيراً الي أن لقاءات رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك بعبد الواحد نور بباريس وإجتماعات نداء السودان بالقاهرة أعطت ملف السلام دفعة قوية إلى الأمام.

واكد بولاد جاهزيتهم للتوصل إلى إستدامة السلام قبل نهاية الستة أشهر الأولى من الفترة الإنتقالية.