الخرطوم (smc)

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إن الحكومة الانتقالية إستطاعت فك طوق العزلة الدولية عن السودان مشيرة الى أن البلاد اصبحت منفتحة نحو العالم.

وأكد وجدى صالح المتحدث بإسم قوى التغيير لـــ(smc) أن الحكومة الانتقالية تسير بخطوات ثابتة لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية واضعة تحقيق السلام وايقاف التدهور الاقتصادى فى مقدمة الاولويات الملحة، مؤكدا أن ما يعزز ذلك هو الخطوات الجادة التي إتخذتها الحكومة لإقامة علاقات تحقق المصالح ما بين السودان والولايات المتحدة الامريكية كمثال وما شهدته من ترفيع فى التمثيل الدبلوماسى لمستوى السفير.

ولفت صالح إلى أن ترفيع التمثيل الدبلوماسى يعد شكل من أشكال التقدم فى بناء العلاقات الخارجية المتوازنة، مشيراً إلى العمل على تقوية وتمتين العلاقات مع المحيطين العربى والافريقى الذى يشهد تطور ملحوظة في مختلف اشكال التعاون.