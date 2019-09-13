قوى “التغيير”: المرحلة المقبلة تتطلب العمل بجدية ومسؤولية لوقف الحرب

الخرطوم (smc)

أكدت قوي إعلان الحرية والتغيير أن التوافق الذي تم بين المجلس السيادي والحركات المسلحة يعتبر إتفاق تمهيدي للوصول لإتفاق سلام شامل ودائم.

وقال ساطع الحاج القيادي بالحرية والتغيير في تصريح لـ(smc) أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بصورة جادة ومسؤولة لوقف الحرب، مشيراً إلي أنهُ سيتم التحاور حول كيفية بناء سلام دائم وتوطين النازحين واللاجئين وإحداث تنمية بمناطق النزاعات، مضيفاً أن تُوحّد مكونات الجبهة الثورية تحت راية واحدة يعتبر شراكة إيجابية من شأنها إعطاء دفعة إيجابية للخروج برؤية موحدة لقضية السلام.