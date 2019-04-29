قوى التغيير بحزب الامة: تكوين الحكومة الجديدة لابد ان يتم بمشاركة الجميع

الخرطوم (smc)

طالبت قوي التغيdر بحزب الأمة القومي المجلس العسكري بضرورة تمديد الفترة الإنتقالية لأربعة أعوام ، في وقت اعتبرت فيه إن إعلان الفترة الإنتقالية لعامين غير كافية لوضع برامج الحكومة المقبلة وتنفيذها.

وطالب د آدم موسي مادبو رئيس قوي التغيdر لــ(smc) بضرورة أن تشمل حكومة التكنوقراط المراد تكوينها مهنين ومستقلين من ذوي الخبرات المتمكنة ، مشيراً إلي إن المشاورات حول تشكيل الحكومة لابد ان تتم بمشاركة الجميع دون إستثناء وأن لاتكون حكراً لفئة معينة .

وقال مادبو أن المجلس العسكري أثبت صدق وحُسن نواياه من خلال إتاحة الحريات للمواطنين ، واصفا الإتفاق علي تشكيل مجلس عسكري مدني بأنه خطوة في الإتجاه الصحيح، مشدداً على أهمية إعلان حكومة مدنية حتي تجد المساندة الإقليمية والدولية.