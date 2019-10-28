الخرطوم (smc)

كشفت قوى الحرية والتغيير عن عقد إجتماعات مع وزراء القطاع الاقتصادى للحكومة الانتقالية قريباً من أجل الوقوف على أنفاذ البرنامج الاسعافى الاقتصادى الخاص بإيقاف التدهور الاقتصادى وتسريع الهيكلة بما يحقق اهداف البرنامج الاسعافى.

وقال وجدى صالح المتحدث باسم تنسيقية الحرية والتغيير في تصريح لـ(smc) إن الحكومة بدأت العمل فى البرنامج الاسعافى وأن هنالك نتائج ستظهر خلال فترة قصيرة، مشيراً الى أهمية اعطاء الأولوية لمعالجة آثار غلاء المعيشة وإرتفاع الاسعار والعمل على خفضها لصالح المواطنين.

وأضاف صالح إنهم يعملون على توصيل معاناة الموطنين للجهات المختصة حتى يتم إيجاد الحلول العاجلة، متوقعاً حدوث إنفراج وإنخفاض فى أسعار السلع الضرورية خلال الاسابيع المقبلة، مبيناً أن المعالجات الكلية تحتاج لبعض الوقت مشيرا الى تركيز قوى الحرية والتغيير على القضايا الملحة ونقل آراء الموطنين عبر التنسيق مع مجلس الوزراء لتسريع المعالجات الاقتصادية.