الخرطوم (smc)

كشفت قوي اعلان الحرية والتغيير عن تحركات يقودها التحالف مع الحكومة لتسريع تنفيذ البرنامج الإقتصادي الاسعافي لحل قضايا البلاد.

وقالت د. تيسير النوراني القيادية بالتغيير عضو هيئة الاجماع الوطني في تصريح لـ(smc) ان المشاورات مستمرة مع الحكومة لتنفيذ كافة سياسات البرنامج الاسعافي مشيرة الي حدوث انفراج كبير في أزمة السيولة بالصرافات والبنوك الامر الذي يساهم في تخفيف الضائقة المعيشية، كاشفة عن جهود مكثفة يقودها التحالف لايجاد حلول اقتصادية عاجلة وضبط المنتج والمستهلك.

ولفتت النوراني الي ان البرنامج الاسعافي الذي قامت بتسليمه قوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء يحتوي علي الحلول لكل الاشكالات ووضع الاقتصاد في الطريق الصحيح.