نيالا (smc)

أصدرت حكومة ولاية جنوب دارفور موجهات للمحليات بالولاية بالتعاون مع قوى إعلان الحرية والتغيير، للمساهمة في حل القضايا الخدمية التي تواجه المواطنين بالولاية.

وقال اللواء ركن هاشم خالد محمود والي الولاية المكلف في تصريح لـ(smc) عقب إجتماعه الدورى مع قوى الحرية والتغيير إن الإجتماع ناقش جملة من القضايا المتعلقة بالخدمات خاصه المواصلات والإمداد الكهربائى وكيفية إيجاد الحلول لها.

من جانبه قال القيادى بقوى الحرية والتغيير نادر أحمد ياسين، إن الإجتماع ناقش العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين حكومة الولاية وقوى الحرية والتغيير والمتعلقة بالكهرباء والمواصلات وهيكلة الإدارات والمؤسسات المختلفه لضمان إنسياب العمل.