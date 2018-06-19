قوى المستقبل تدعو المهدي لفك إرتباطه بالحركات المتمردة

قلل من التشكيل الجديد لأمانات قوى نداء السودان

الخرطوم (smc)

دعا تحالف قوى المستقبل، الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة لفك إرتباطه بالحركات المسلحة، في ذات الوقت الذي قلل فيه من التشكيل الجديد لأمانات قوى نداء السودان.

وقال المهندس الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل، رئيس التحالف لـ(smc) إن تحالف المهدي مع الحركات المسلحة يعد تراجعاً وتخبط لايليق بالصادق ولا بحزب الأمة الذي ظل يدعو طوال عمره للسلام والحل الديموقراطي، داعياً المهدي لعدم الإرتماء في احضان هذه الحركات.

وأضاف مصطفى إن الحركة الشعبية والحركات الدافرورية في حالة تخبط وانشقاقات ولايليق بالإمام الصادق وحزب الأمة أن يضع يده في يدها.