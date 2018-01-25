قيادات بجبال النوبة تدعو الشعبية إلى تقديم تنازلات من أجل السلام

الخرطوم (smc)

دعت قيادات بولاية جنوب كردفان الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلوم لتقديم تنازلات حقيقية من أجل إحلال السلام.

وأشار أمين فلين القيادي بجبال النوبة في تصريح لـ(smc) إلى أهمية مشاركة قيادات أبناء جبال النوبة بدول المهجر في المفاوضات للأدوار الإيجابية التي يقومون بها تجاه عملية إحلال السلام، مؤكداً أهمية تقديم تنازلات حقيقية من الجانب الحكومي وجانب الحركة الشعبية من أجل إحلال السلام، مشيداً بقرار الحكومة بتمديد وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن القرار يعتبر دلالة وإشارة واضحة بأن هناك رغبة جادة في تحقيق السلام.

وفي ذات السياق أكد حمد النيل حسب الله الأمين العام لمجموعة التغيير المنشقة عن الحركة الشعبية رغبة الجميع في الوصول لسلام دائم وإنهاء الحرب والنزاعات، مشيراً إلى أهمية ضم مفاوضين من أهل الشأن ومن لهم صلة وثيقة بالمنطقة والمواطن بولاية جنوب كردفان، مُبدياً تفاؤله بالجولة القادمة للمفاوضات في وقف الحرب وإحلال السلام.