قيادات بجبال النوبة: وقف إطلاق النار يسهم في نزع فتيل الصراع

حكومة جنوب كردفان تؤكد التزامها بالقرار

كادوقلي/ الخرطوم (smc)

أكدت حكومة ولاية جنوب كردفان التزامها بإعلان تمديد وقف اطلاق النار الذي اعلنه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي، فيما قالت قيادات بمنطقة جبال النوبة أن قرار تمديد وقف إطلاق النار يؤكد جدية الحكومة في تحقيق السلام.

وقال د. بابكر أحمد بابكر نائب والي جنوب كردفان لـ(smc) ان عملية السلام والاستقرار تمضي نحو غاياتها المنشودة مبينا ان الولاية اكملت اكثر من عامين ولم تشهد اي خروقات او اعتداءات الامر الذي يؤكد السعي لايقاف الحرب بارادة قوية، مشيراً الي أن حكومة الولاية قطعت شوطا كبيرا في مجالات تنفيذ واكمال المشروعات التنمويه والكهرباء وشبكات المياه والبني التحتية للمواطنين.

وفي السياق قال عضو وفد التفاوض حول المنطقتين د. حسين كرشوم لـ(smc) إن القرار يؤكد جدية الحكومة لتحقيق السلام بإعتباره الخيار الأوحد لقضية المنطقتين، مؤكداً أن القرار من شأنه أن يسهم في نزع فتيل الصراع المسلح.

وأكد حمد النيل حسب الله الأمين العام لمجموعة التغيير المنشقة عن الحركة الشعبية أن القرار يؤكد حسن النوايا وجدية الحكومة في عملية إحلال السلام، مشيراً إلى أن وقف اطلاق النار سيعمل على تهيئة المناخ للتفاوض وتحقيق السلام بالمنطقتين، مطالباً الحركة الشعبية أن تحذو حذو الحكومة بإعلان وقف إطلاق النار.