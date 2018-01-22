قيادات ليبية تشكك في تحركات حفتر للقضاء على حركة العدل

وكالات

شككت قيادات أهلية ليبية، من تحركات اللواء خليفة حفتر، لشن عملية عسكرية ضد حلفائه من الحركات الدارفورية المتمردة وفي مقدمتها حركة العدل والمساواة.

وأعربوا عن إستغرابهم من توجه حفتر الجديد للانقلاب على حلفائه السابقين من قادة هذه الحركات، الذين إستعان بهم في حربه للسيطرة على منطقة الهلال النفطي منتصف العام الماضي، بالإضافة للاستعانة بهم في تأمين مواقع حيوية مثل حقول النفط في تازربو والسرير أقصى الجنوب الليبي.

وختمت بالقول “لا نعرف الكثير من تفاصيل وأهداف حفتر في هذه المرحلة الجديدة، لكنه بالقطع يسعى دوماً لوجود دوامة متحركة في البلاد في شكل حروب لخدمة أهدافه وأهداف دول خارجية ، كما أنه يسعى لتوسيع دائرة مؤيديه المحليين”.

وكانت تقارير أممية قد أكدت أن حفتر يستعين بمرتزقة حركات التمرد السودانية في عملياته القتالية، ويقدم لهم أشكالاً من الدعم من بينها تهريب الوقود والبشر والممنوعات، بالإضافة لدفع رواتب ثابتة لهؤلاء المرتزقة.